Copa do Brasil terá três clássicos nas quartas; veja os jogos

A CBF definiu nesta terça-feira (11) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil de 2026. O grande destaque ficou por conta dos três clássicos sorteados em quatro confrontos possíveis: Grêmio x Internacional, Cruzeiro x Atlético e Palmeiras x Santos. Já o Vasco enfrentará o Vitória. Os mandos de campo ainda serão definidos.

Somente os clubes da Série A do Brasileirão chegaram às quartas de final. Na fase anterior, 14 dos 16 clubes jogavam a elite do futebol brasileiro, com exceção do Fortaleza e Juventude. Por causa disso, a CBF vai disponibilizar o impedimento semiautomático, já que todos os estádios possuem a tecnologia. O sistema, aliás, já estreou no Brasileirão.

Confrontos das quartas de final

Grêmio x Internacional

Cruzeiro x Atlético

Vasco x Vitória

Palmeiras x Santos

Datas das quartas de final da Copa do Brasil

Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil serão realizados entre a última semana de agosto e a primeira semana de setembro. Dessa forma, as partidas de ida vão acontecer na semana do dia 26 de agosto, enquanto os duelos de volta serão realizados na semana de 2 de setembro. Os classificados garantem vaga na semifinal da competição.

Premiação da Copa do Brasil

Pela classificação às oitavas de final, os 16 times receberam R$ 3 milhões. Já os oito classificados às quartas de final embolsaram mais R$ 4 milhões. Dessa vez, o valor para avançar à semifinal envolve uma quantia maior. Portanto, os quatro clubes classificados à semifinal vão receber R$ 9 milhões. Já os finalistas vão receber, no mínimo, R$ 34 milhões. O grande campeão vai embolsar R$ 78 milhões.

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