Boca Juniors x Recoleta, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

A Sul-Americana chega a fase de oitavas de final com um duelo de extremos no caráter de tradição continental. Isso porque, nesta terça-feira (11), Boca Juniors e Recoleta jogam, às 19h (de Brasília), pelo confronto de ida da chave na La Bombonera, em Buenos Aires (ARG). Quem avançar vai encarar Bolívar ou São Paulo nas quartas.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir a partida, ao vivo, a partir de 17h30. Diego Mazur comanda a transmissão, com sua narração inconfundível. Ele contará com o auxílio luxuoso do assertivo Eduardo Gimenez nos comentários e do intrépido Will Ferreira nas reportagens.

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