Fluminense x Rivadavia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Fluminense e Independiente Rivadavia (ARG) duelam nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Os clubes iniciam a disputa por uma vaga na fase seguinte após dividirem o Grupo C. Enquanto isso, o confronto de volta ocorre na próxima terça-feira (18), no mesmo horário, no Estádio Malvinas Argentinas, situado em Mendoza.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha tudo, ao vivo. às 17h30. O craque Cesar Tavares narra, com João Miguel Lotufo nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.

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