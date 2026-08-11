Bolívar x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Se o São Paulo não vence um jogo pelo Brasileirão desde maio, chegou a hora de virar a chave e buscar um triunfo fora de casa pela Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o Tricolor vai subir o morro e visitar o Bolívar, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, em jogo de ida das oitavas de final da competição continental. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha tudo, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede está confirmado na narração. O experiente Cleyton Santos assegurou vaga nos comentários. O internacionalista André Bachá foi escalado nas reportagens.

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