Lamine Yamal manda mensagem de apoio à Colômbia após terremoto

Lamine Yamal foi mais um dos nomes do meio futebolístico a prestar solidariedade ao povo colombiano após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país na última segunda-feira (10). Em preparação para retomada das atividades com o Barcelona, o astro espanhol esteve na Colômbia recentemente curtindo férias m Cartagena das Índias, nas Ilhas do Rosário e em Medellín.

A Colômbia passa agora pelas consequências do forte terremoto que atingiu o país nesta semana. De acordo com atualizações das autoridades locais, o número de mortos subiu para 224 e equipes de resgate seguem trabalhando exaustivamente, junto a voluntários, em busca de sobreviventes. Trata-se do tremor mais forte registrado no país na última década.

Além das vítimas fatais, estima-se que ainda há dezenas de desaparecidos e mais de 500 feridos. Os hospitais em Cali, por exemplo, atingiram a capacidade máxima, e as autoridades determinaram a militarização da cidade.

Pior terremoto da Colômbia na década

O terremoto ocorreu às 7h34 no horário local (9h34 em Brasília), segundo os serviços geológicos da Colômbia e dos Estados Unidos. Cidades do oeste do país viveram momentos de terror logo nas primeiras horas, e milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas em questões de minutos. O epicentro foi no município de San José del Palmar, no departamento de Chocó, a 103 quilômetros de profundidade.

Em Cali, 20 prédios desabaram após o terremoto e, segundo o prefeito Alejandro Eder, ainda há pessoas presas nos edifícios. Equipes de emergência seguem as buscas por vítimas na região. Já o presidente da Colômbia, Abelardo De La Espriella, afirmou que há pelo menos 200 vítimas fatais em diferentes regiões, enquanto o Governo trabalha com o número de 87 feridas.

“O governo nacional mobilizou todos os seus recursos para proteger vidas, auxiliar as comunidades afetadas e prestar auxílio onde quer que seja necessário. A prioridade número um é resgatar as pessoas presas sob os escombros”, disse em comunicado à nação.