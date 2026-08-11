Netflix tentou convencer Mourinho a encontrar Guardiola: “Nem pensar”

A Netflix tentou reunir José Mourinho e Pep Guardiola para um documentário sobre a carreira do treinador português, mas a iniciativa não avançou. Segundo relato de um dos produtores, a plataforma queria contar com a participação do espanhol, que teria colocado uma condição para aceitar o convite.

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Guardiola teria dito que participaria do documentário caso Mourinho fizesse pessoalmente o convite. A resposta do português, no entanto, foi negativa. “Mas é que nem pensar”, teria afirmado Mourinho, segundo o relato divulgado pelo produtor ao podcast Football Ramble.

O episódio aconteceu durante as negociações para incluir Guardiola na produção. A tentativa acabou fracassando e impediu um encontro entre os dois treinadores diante das câmeras.

Rivalidade ganhou força no futebol europeu

Mourinho e Guardiola se conhecem desde o período em que trabalharam no Barcelona. O português integrou a comissão técnica do clube catalão, enquanto Guardiola ainda atuava como jogador.

Anos depois, os dois passaram a protagonizar uma das principais rivalidades entre técnicos do futebol mundial. O confronto ganhou grande repercussão quando Mourinho comandava a Inter de Milão e Guardiola estava à frente do Barcelona.

Em 2010, os treinadores se enfrentaram nas semifinais da Champions League. A Inter eliminou o Barcelona e avançou à decisão, na qual derrotou o Bayern Munique e conquistou o título.

Desde então, Mourinho e Guardiola voltaram a se enfrentar em diferentes momentos das carreiras. A tentativa da Netflix de colocá-los no mesmo documentário, porém, mostra que a relação entre os dois continua marcada pela distância.

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