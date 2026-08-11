Corinthians recalcula rota após baixa procura por jogadores

Em uma crise financeira interminável, o Corinthians tinha na janela de transferências a esperança de poder fazer caixa com possíveis vendas de jogadores. Contudo, a expectativa não se tornou realidade para o Timão. Após 22 dias de janela, o Corinthians ainda não recebeu propostas por seus jogadores e terá que recalcular rota para lidar com a frustração de não arrecar aquilo que se esperava.

De acordo com o ‘UOL’, o mercado de transferências um pouco mais frio em relação a propostas aos jogadores do Corinthians trouxe uma nova perspectiva para a diretoria alvinegra. Segundo o portal, o Timão esperava vender ao menos um jogador nesta janela, mas até agora, não houve nenhuma proposta oficial por qualquer atleta na mesa dos dirigentes corinthianos.

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Sendo assim, a meta de receber 25 milhões de euros (R$ 147,7 milhões) em negociações nesta janela de transferências de meio de ano não deve ser atingida. A previsão divulgada pelo Corinthians no balancete trimestral contava que o clube conseguiria fazer negócios com saídas de ativos valorizados. André, Breno Bidon e Yuri Alberto eram nomes que podem render tais valores ao Timão no mercado.

Anteriormente, o Corinthians entendia que poderia receber entre 20-25 milhões de euros (R$ 118-147 milhões), pelas fatias percentuais que detém dos três atletas. Contudo, a baixa procura do mercado pelos jogadores já faz os dirigentes corinthianos admitirem que podem negociar por cifras abaixo do que foi estipulado.

Breno Bidon, segundo a ‘ESPN’, foi alvo de sondagens da Atalanta, da Itália, nos últimos meses. André, por sua vez, entrou na mira da Juventus e já foi abordado pelo Milan, também da Itália. Yuri Alberto, que tinha interesse em deixar o clube no início da temporada, está lesionado e não deve receber propostas nesta janela.

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