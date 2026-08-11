Atalanta recua em interesse por Danilo, do Botafogo

Destaque do Botafogo, Danilo segue com o futuro indefinido. Apesar do interesse na contratação do meio-campista, a Atalanta recuou e não deve fazer uma nova tentativa para contratar o jogador, segundo informações do “Globo”. Afinal, o Glorioso considerou a proposta abaixo do desejado e não respondeu a última investida do clube italiano.

A Atalanta ofereceu 25 milhões de euros (R$ 148,1 milhões), mas o Botafogo considerou a proposta abaixo do valor estipulado. O Alvinegro deseja receber entre 30 milhões de euros (R$ 177,5 milhões) a 40 milhões de euros (R$ 236,6 milhões). Dessa forma, o Glorioso segue no aguardo de novas propostas por Danilo.

A proposta da Atalanta, aliás, foi inferior a do Palmeiras, que ofereceu 28 milhões de euros (R$ 165,6 milhões). O Botafogo, no entanto, recusou a oferta do Alviverde e voltou a utilizar Danilo no Brasileirão. Dessa forma, o volante não pode defender outro clube brasileiro na competição, o que esfriou o interesse do clube paulista e também do Flamengo.

Danilo tem contrato com o Botafogo até julho de 2029. Contratado em junho de 2025, o volante soma 11 gols e sete assistências em 44 jogos com a camisa alvinegra. Na temporada, são 27 jogos, dez gols e três assistências. O jogador, de 25 anos, também despertou interesse de outros clubes da Itália e Inglaterra, mas não recebeu nenhuma proposta.

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