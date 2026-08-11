Neymar reúne amigos para assistir ao novo filme do Homem-Aranha; veja

Neymar reuniu os amigos em sua casa para uma sessão de cinema inspirada no universo do Homem-Aranha. O jogador organizou uma programação especial para assistir ao lançamento de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” e, para deixar o encontro ainda mais divertido, pediu que os convidados entrassem no clima do personagem.

Ao lado dos amigos mais próximos, conhecidos como “parças”, Neymar criou uma espécie de regra para a sessão: todos deveriam assistir ao filme usando máscaras do super-herói. Assim, o grupo entrou na brincadeira e registrou o momento nas redes sociais.

Além disso, as imagens mostram os convidados com as máscaras do Homem-Aranha e reproduzindo gestos tradicionais do personagem. O registro chamou a atenção dos seguidores pelo clima descontraído e pela produção preparada para a sessão particular.

A programação, por sua vez, reforça um hábito conhecido na rotina do jogador. Neymar costuma compartilhar momentos de lazer ao lado de amigos e familiares, principalmente em encontros realizados em casa e festas temáticas.

Neymar também é fã declarado do universo dos super-heróis e demonstra preferência pela cultura pop e pelas histórias em quadrinhos da DC e da Marvel. Essa paixão, inclusive, está marcada na pele: o jogador tem uma grande tatuagem nas costas com o Batman, da trilogia de Christopher Nolan, no lado direito, e o Homem-Aranha no lado esquerdo. Além disso, ele tatuou Goku, personagem de “Dragon Ball”, em outra parte do corpo.

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