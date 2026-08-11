Arias envia aviões e mobiliza doações para ajudar vítimas de terremoto na Colômbia

Natural de Chocó, Jhon Arias se mobilizou para ajudar as vítimas do terremoto de magnitude 7,4 que causou mais de 200 mortes e deixou 500 feridos na Colômbia. O distrito litorâneo onde o jogador do Palmeiras nasceu foi um dos mais atingido pelo forte tremor da última segunda-feira (10), e o meia também tem se engajado com doações aos afetados.

Arias enviou dois aviões com mantimentos para as vítimas, ambos já em solo colombiano. O primeiro desembarcou no país ainda na noite da última segunda-feira (10), horas após o terremoto, e o outro chegou nesta terça-feira. O atleta tem atuado junto à esposa, Alejandra Ayala, no engajamento da causa.

Ayala fez publicações nas redes sociais em nome da Fundação John Arias para levantar quantias e reunir doações a Chocó, inclusive de brasileiros dispostos a contribuírem via pix.

“Juntos, podemos levantar Chocó. Colômbia, em especial minha terra e minha família, viveram momentos de angustia e terror. Muitas famílias estão passando por momentos de dor e necessidade. […] Que nossa fé se transforme em obras e nosso amor em ajuda. Não importa o quanto você possa doar, cada contribuição, por menor que pareça, pode se transformar em bênção”, dizia o post.

Vídeo

Um post compartilhado por Alejandra Ayala (@_alejandrayala)

Terremoto na Colômbia

A Colômbia passa agora pelas consequências do forte terremoto que atingiu o país nesta semana. De acordo com atualizações das autoridades locais, o número de mortos subiu para 224 e equipes de resgate seguem trabalhando exaustivamente, junto a voluntários, em busca de sobreviventes. Trata-se do tremor mais forte registrado no país na última década.

Além das vítimas fatais, estima-se que ainda há dezenas de desaparecidos e mais de 500 feridos. Os hospitais em Cali, por exemplo, atingiram a capacidade máxima, e as autoridades determinaram a militarização da cidade. O terremoto ocorreu às 7h34 no horário local (9h34 em Brasília), segundo os serviços geológicos da Colômbia e dos Estados Unidos. Cidades do oeste do país viveram momentos de terror logo nas primeiras horas, e milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas em questões de minutos. O epicentro foi no município de San José del Palmar, no departamento de Chocó, a 103 quilômetros de profundidade.

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