“Guru” das transferências de jogadores faz postagem misteriosa

Fabrizio Romano, conhecido por antecipar as negociações e transferências de jogadores há muitos anos, surpreendeu os fãs de futebol nesta terça-feira (11) ao indicar que pode mudar de rumo. Aos 33 anos, o jornalista italiano afirmou, em uma publicação na rede profissional LinkedIn, que não pretende continuar por muito tempo trabalhando da mesma maneira como atua atualmente.

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Romano fez a declaração ao comemorar a repercussão de uma de suas principais notícias do verão europeu: o acerto de Ronald Araújo com o Liverpool por empréstimo junto ao Barcelona. A publicação sobre a negociação alcançou números expressivos nas redes sociais, com 49 milhões de visualizações, mais de 2 milhões de curtidas, 47 mil comentários e 62 mil compartilhamentos.

“Provavelmente não continuarei no mercado de transferências como estou fazendo agora por muito tempo: é hora de mudar a abordagem, a perspectiva. Mas esse será um assunto para outro momento, em breve, após o fechamento da janela de transferências”, escreveu o jornalista.

Porém, apesar da declaração, Romano não confirmou que deixará o jornalismo esportivo ou que pretende se aposentar.

” A adrenalina da notícia em primeira mão, a exclusividade, o fator surpresa, de não ter nenhuma ligação com o cliente a fechar o negócio. Bem, isso sempre será incomparável para mim. Vamos para o próximo!”, completou.

Referência no mundo do futebol

Romano se tornou um dos principais nomes do jornalismo especializado em transferências. Seu tradicional bordão “E lá vamos nós” passou a representar a confirmação de que uma transferência está praticamente concretizada.

Nos últimos anos, o jornalista ampliou sua presença nas redes sociais e construiu uma audiência de milhões de seguidores. Segundo o jornal britânico The Sun, Romano possui quase 30 milhões de seguidores no X (antigo Twitter) e pouco menos de 50 milhões no Instagram.

No entanto, o ritmo de trabalho exigido durante as janelas de transferências também já foi alvo de comentários do próprio jornalista. Romano revelou anteriormente que chegou a dormir apenas quatro horas por noite durante períodos de intensa movimentação no mercado. Em outra ocasião, afirmou ter passado mais de 17 horas em um único dia diante do celular.

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