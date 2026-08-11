Após um ano, Ryan Francisco pode voltar a jogar pelo São Paulo

O São Paulo entra em campo nesta terça-feira pela Copa Sul-Americana. O Tricolor vai subir o morro para enfrentar o Bolívar, em La Paz, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas da competição internacional. E o duelo pode marcar o retorno de um jovem promissor com a camisa tricolor.

Após romper o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo em julho de 2025, o atacante Ryan Francisco, de 19 anos, voltou a ser relacionado e pode entrar em campo após um ano.

Desde que recebeu alta médica, Ryan tem atuado pelo time Sub-20 do São Paulo, esperando a oportunidade para voltar a atuar pelo time profissional. Ryan ainda não entrou em campo pelo time de cima em 2026, e a última partida que vez entre os profissionais foi em julho de 2025, no jogo contra o Flamengo, no Maracanã.

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Em 2025, Ryan vinha sendo uma peça testada por Luis Zubeldía, então técnico do São Paulo. O atacante atuou em 15 partidas, entre Brasileirão, Libertadores, Paulista e Copa do Brasil, e marcou três gols. Já recuperado da grave lesão que sofreu, Ryan Francisco vem ganhando minutos no time sub-20 do São Paulo em 2026. Entre partidas do Paulistão e do Brasileiro da categoria, Ryan já entrou em campo 13 vezes e marcou um gol.

A volta de Ryan Francisco aos relacionados vem em boa hora para Dorival Junior. Em busca de alternativas para fazer o Tricolor voltar a vencer depois de dois meses, o técnico também não poderá contar com o atacante Artur, que sequer viajou para a Bolívia por conta de dores no músculo adutor esquerdo.

Desse modo, apesar do desfalque de Artur, a tendência é que Ryan Francisco comece o jogo no banco de reservas. Sendo assim, a provável escalação do São Paulo deve ser a seguinte: Rafael; Lucas Ramon (Buta), Arboleda, Sabino (Domingos Duarte) e Iago; Newton, Marcos Antônio e Bobadilla; Victor Sá, Luciano e Calleri.

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