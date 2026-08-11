Globo estreia documentário sobre Sócrates em setembro

A Globo estreia em setembro o documentário “Sócrates Brasileiro”, dedicado à vida e à trajetória de um dos maiores ídolos da história do Corinthians. A produção contará a história do ex-jogador em cinco episódios e também abordará sua passagem pela Seleção Brasileira, pela qual disputou as Copas do Mundo de 1982 e 1986.

A escolha do mês para o lançamento não acontece por acaso. No dia 1º de setembro, o Corinthians completa 116 anos de fundação. Além disso, Walter Salles, diretor e produtor de obras como “Central do Brasil” (1998) e “Ainda Estou Aqui” (2024), comanda a série, que marca sua primeira parceria com a Globo desde o último filme.

Segundo a coluna Outro Canal, o projeto reúne a VideoFilmes, a Anonymous e a Globo em uma coprodução. A série chegará diretamente ao Globoplay e fará parte do pacote comercial da emissora. Além disso, o canal também incluiu o documentário “Zico – O Samurai de Quintino”, dirigido por João Wainer, que contará a trajetória do maior ídolo do Flamengo e também será lançado no streaming.

Mais do que os feitos dentro de campo, Sócrates ganhou destaque pela atuação política durante o período da ditadura militar no Brasil. O ex-jogador liderou a Democracia Corinthiana, movimento que marcou o futebol nacional nos anos 1980 e defendeu maior participação dos atletas nas decisões do clube.

Assim, a produção pretende revisitar não apenas a carreira do “Doutor”, mas também seu impacto fora das quatro linhas. A série mostrará como Sócrates transformou sua trajetória no futebol em um símbolo de resistência, participação política e mudança social.

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