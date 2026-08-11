Organizada do Santos faz “visita” ao CT e conversa com o elenco: “Papo reto”

Após mais uma derrota no Brasileirão e de volta à zona de rebaixamento, o Santos iniciou mais uma semana de trabalho com uma cobrança da principal torcida organizada do clube. Na noite da última segunda (10), membros da ‘Torcida Jovem do Santos’ estiveram presentes no CT Rei Pelé e foram recebidos pelo elenco para uma conversa em tom de cobrança.

Os jogadores, incuindo Neymar, receberam membros da organizada no auditório do CT Rei Pelé em uma conversa que durou duas horas, segundo o ‘UOL’. Em nota, a ‘Torcida Jovem’ chegou a parabenizar o clube pelo “papo reto”, e também falou sobre os assuntos que foram abordados na conversa.

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Segundo o comunicado da organizada, o tom da conversa foi para buscar um acordo entre time e torcida na briga contra o rebaixamento. Além disso, a organizada também cobrou melhoras em alguns pontos. A parte tática do time, relação entre diretoria e jogadores, a falta de força nos bastidores e as poucas ações para fazer a Vila Belmiro um alçapão.

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Além disso, os jogadores também concordaram com a cobrança da torcida pelo baixo rendimento dentro de campo. Nesse sentido, segundo a organizada, “os atletas tiveram uma postura transparente e comprometida com a instituição”.

O técnico Cuca, apesar de estar presente no CT, não fez parte da reunião e alegou não ter sido chamado, segundo o ‘UOL’. As ausências do presidente Marcelo Teixeira, e do diretor de futebol Alexandre Mattos, foram questionadas pela organizada. A comissão técnica e a diretoria foram representadas na reunião por outros membros do clube. Desse modo, Gustavo Ferreira (gerente de futebol), Léo Bastos (coordenador de futebol), Júnior Bozzella (assessor da presidência), César Sampaio (auxiliar técnico) e Wagner Vilaron (gerente de comunicação) estiveram presentes.

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