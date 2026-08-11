Cruzeiro x Flamengo: Polícia nega rumores sobre setor visitante do Mineirão

Contrariando rumores que se intensificaram nas redes sociais nas últimas horas, o Cruzeiro manterá a tela de proteção do setor visitante do Mineirão para o jogo contra o Flamengo. A Polícia Militar de Minas Gerais desmentiu as notícias sobre o tema durante coletiva sobre a operação de segurança para a partida, marcada para esta quarta-feira (12), às 21h30, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

“Não está autorizado. O laudo de segurança do estádio Mineirão prevê tela nos setores de visitantes. A Polícia Militar de Minas Gerais não foi consultada com relação a essa retirada”, afirmou um representante da corporação.

Sem receber qualquer consulta sobre a suposta remoção, a corporação esclareceu que a rede figura como um dos artigos cruciais do laudo de segurança do estádio. A PMMG informou que justamente por questões de cautela deveria notificar a Minas Arena, que administra o Mineirão, caso ocorresse a retirada da estrutura.

Tela de proteção do Mineirão

O Jornal O Tempo informou, porém, que a rede passará por readequação e terá seu tamanho expandido. Isso porque a administração do estádio aguarda cerca de três mil torcedores rubro-negros para o duelo desta quarta-feira (12), número maior que o de costume em partidas da Raposa.

A administração local instalou a rede de 14 metros de altura há cerca de três meses, com objetivo de ampliar a segurança no local. Segundo comunicado divulgado pelo estádio, a medida atende ao laudo elaborado pela Polícia Militar de Minas Gerais e não compromete a visibilidade dos visitantes.

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam no estádio pelos primeiros 90 minutos das oitavas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (12), a partir das 21h30. O duelo decisivo está marcado para o dia 19 de agosto, no Maracanã.

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