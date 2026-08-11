Arsenal x Como: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão da Premier League, o Arsenal entrará em campo uma última vez antes de dar início à temporada 2026/27. Será nesta quarta-feira (12/8), às 15h30 (de Brasília), quando recebem o Como, sensação italiana em 25/26, no Emirates Stadium, em Londres. O duelo, aliás, pode marcar a estreia de Bruno Guimarães com a camisa dos Gunners, além de conferir o reencontro de Cesc Fàbregas – técnico do Como – com o clube que o revelou.

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Como chega o Arsenal

Apesar de estrear na pré-temporada com goleada por 4 a 1 sobre o Girona, o Arsenal vem de duas derrotas em amistosos preparatórios. Afinal, caiu perante o Betis (ESP), por 3 a 1, no dia 5 de agosto, e ainda perdeu a final da Emirates Cup para o Borussia Dortmund em sua própria casa, por 3 a 2.

Os Gunners divulgaram que suas estrelas das seleções de Inglaterra e Espanha voltaram aos treinamentos nesta terça (11/8), como Saka, Eze, Madueke, Merino e Zubimendi. O clube, no entanto, não revelou se estarão à disposição. Quem estará é o volante Bruno Guimarães, principal contratação do time de Mikel Arteta para a temporada. O ex-jogador do Newcastle e camisa 8 da Seleção Brasileira poderá, assim, fazer sua estreia pelo novo clube.

Como chega o Como

Já o Como, do técnico Cesc Fábregas, segue invicto na pré-temporada. Após terminar a Serie A na surpreendente quarta posição, garantindo vaga à Champions pela primeira vez em sua História, a equipe iniciou os trabalhos em um 2 a 2 contra o Paris FC (FRA). Depois, venceu o Al-Ula (SAU) por 3 a 1 e empatou com o Villarreal (ESP) em 1 a 1, perdendo nos pênaltis. Por fim, bateu o Famalicão (POR) por 3 a 2, com dois gols do artilheiro Douvikas.

O brasileiro Kaiki – ex-Cruzeiro – é uma das novidades da equipe de Fàbregas. Nico Paz, finalista da Copa do Mundo com a Argentina e principal destaque do Como, segue no clube, mas não deve ir a campo. Chalobah, ex-Chelsea, acertou com os italianos, enquanto outro nome reconhecido é o atacante Álvaro Morata.

Arsenal x Como

Amistoso Internacional

Data e horário: quarta-feira, 12/8/2026, às 15h30 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

ARSENAL: Kepa; Ben White, Mosquera, Gabriel Magalhães e Calafiori; Lewis-Skelly (Bruno Guimarães), Odegaard e Havertz; Dowman, Tzolis e Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.

COMO: Butez; Smolcic, Ramón, Cuenca e Kaiki; Perrone, Lahdo, Diao, Caqueret e Liberali; Douvikas. Técnico: Cesc Fàbregas.

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgado

Onde assistir: Espn e Disney +

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