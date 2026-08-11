ASSINE JÁ!
Jogada10

Mbappé pode repetir roteiro de Neymar em mudança no extracampo

Mbappé pode repetir roteiro de Neymar em mudança no extracampo
Mbappé pode repetir roteiro de Neymar em mudança no extracampo -

A saída de Kylian Mbappé da Nike, oficializada dia 31 de julho, pode levar o atacante do Real Madrid a repetir um caminho já percorrido por Neymar no mercado esportivo. Um dos principais nomes do futebol mundial, o francês encerrou uma parceria que começou quando ele tinha oito anos e agora pode escolher uma nova marca para acompanhá-lo na carreira.

Embora a Nike mantenha direito de preferência pelos seis meses seguintes ao fim do acordo, com chances de igualar ofertas apresentadas por concorrentes, a tendência deve ser mesmo pelo fim do vínculo. Essa cláusula, porém, impede que a ruptura ainda seja tratada como definitiva. 

O caso de Neymar, em 2017, se tornou um dos mais simbólicos do meio futebolístico e ajuda a dimensionar o que mudanças desse porte podem representar. Após 15 anos de vínculo com a Nike, as partes não chegaram a um novo acordo, e o brasileiro deixou a empresa para assinar com a Puma. A marca alemã mantinha uma presença consideravelmente menor no futebol àquela época, em comparação aos concorrentes, e a chegada do atacante alterou completamente sua visibilidade.

Outros casos simbólicos

Há, ainda, exemplos em outras modalidades e de impactos ainda maiores. O caso de Roger Federer, que também passou grande parte da carreira junto à Nike, inclusive com linha própria, terminou outro peso no cenário esportivo. Isso porque o tenista passou a usar calçados da Uniqlo, em 2018, ainda sob contrato com a empresa americana, com o rompimento definitivo em 2019. 

Com a oficialização da saída, Federer não só assinou com a On como se tornou investidor da companhia. Ele passou a participar do desenvolvimento de produtos, incluindo uma linha de tênis associada ao seu nome, e elevou a marca ao cenário mundial.

Outros seguiram na contramão, mas também representam o impacto dos patrocínios. Victor Wembanyama assinou com a Nike em 2022 e recebeu um tratamento reservado a poucos jogadores, visto que terá um modelo exclusivo de tênis. Ainda de acordo com o MKT Esportivo, o pivô do San Antonio Spurs figura agora em um grupo restrito de atletas da NBA.

Mbappé pronto para temporada

Depois de encerrar o Mundial como artilheiro das Copas, o astro francês se reapresentou ao Real Madrid no último dia 10. Ele iniciou os trabalhos de pré-temporada pela primeira vez sob o comando de José Mourinho. A equipe merengue estreia na LaLiga em 22 de agosto, diante do Espanyol, e visa se reencontrar com os títulos após o 2025/26 aquém das expectativas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas