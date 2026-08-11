Mbappé pode repetir roteiro de Neymar em mudança no extracampo

A saída de Kylian Mbappé da Nike, oficializada dia 31 de julho, pode levar o atacante do Real Madrid a repetir um caminho já percorrido por Neymar no mercado esportivo. Um dos principais nomes do futebol mundial, o francês encerrou uma parceria que começou quando ele tinha oito anos e agora pode escolher uma nova marca para acompanhá-lo na carreira.

Embora a Nike mantenha direito de preferência pelos seis meses seguintes ao fim do acordo, com chances de igualar ofertas apresentadas por concorrentes, a tendência deve ser mesmo pelo fim do vínculo. Essa cláusula, porém, impede que a ruptura ainda seja tratada como definitiva.

O caso de Neymar, em 2017, se tornou um dos mais simbólicos do meio futebolístico e ajuda a dimensionar o que mudanças desse porte podem representar. Após 15 anos de vínculo com a Nike, as partes não chegaram a um novo acordo, e o brasileiro deixou a empresa para assinar com a Puma. A marca alemã mantinha uma presença consideravelmente menor no futebol àquela época, em comparação aos concorrentes, e a chegada do atacante alterou completamente sua visibilidade.

Outros casos simbólicos

Há, ainda, exemplos em outras modalidades e de impactos ainda maiores. O caso de Roger Federer, que também passou grande parte da carreira junto à Nike, inclusive com linha própria, terminou outro peso no cenário esportivo. Isso porque o tenista passou a usar calçados da Uniqlo, em 2018, ainda sob contrato com a empresa americana, com o rompimento definitivo em 2019.

Com a oficialização da saída, Federer não só assinou com a On como se tornou investidor da companhia. Ele passou a participar do desenvolvimento de produtos, incluindo uma linha de tênis associada ao seu nome, e elevou a marca ao cenário mundial.

Outros seguiram na contramão, mas também representam o impacto dos patrocínios. Victor Wembanyama assinou com a Nike em 2022 e recebeu um tratamento reservado a poucos jogadores, visto que terá um modelo exclusivo de tênis. Ainda de acordo com o MKT Esportivo, o pivô do San Antonio Spurs figura agora em um grupo restrito de atletas da NBA.

Mbappé pronto para temporada

Depois de encerrar o Mundial como artilheiro das Copas, o astro francês se reapresentou ao Real Madrid no último dia 10. Ele iniciou os trabalhos de pré-temporada pela primeira vez sob o comando de José Mourinho. A equipe merengue estreia na LaLiga em 22 de agosto, diante do Espanyol, e visa se reencontrar com os títulos após o 2025/26 aquém das expectativas.

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