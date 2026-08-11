Ainda desfalcado, Flamengo divulga relacionados para viagem a BH

O Flamengo divulgou nesta terça-feira (11/8) os 23 relacionados para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Cruzeiro, marcado para esta quarta (12/8), no Mineirão. E, a exemplo do que ocorreu contra o Vitória, há desfalques para o técnico Leonardo Jardim.

Afinal, o português segue sem contar com o lateral-esquerdo Alex Sandro, o zagueiro Vitão e o ponta Cebolinha. Alex sente dores na panturrilha esquerda por conta de uma tendinite, realizando tratamento com o Departamento Médico do clube. O defensor ex-Inter, por sua vez, segue planejamento de recuperação após sofrer lesão muscular na coxa esquerda. Por fim, Everton não se recuperou dos sintomas de um quadro gripal, seguindo como desfalque.

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Outro jogador que não estará à disposição é Luiz Araújo, ausência nas últimas partidas por lesão no joelho esquerdo. Vale lembrar que o Rubro-Negro não conta com suspensos para o duelo contra a Raposa. A viagem rumo a Belo Horizonte, aliás, será ainda nesta terça-feira, segundo a agenda divulgada pelo clube, às 16h (de Brasília).

Confira os relacionados do Flamengo

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