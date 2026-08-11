Chelsea estreia rede de escolas no Brasil e mira mais 14 unidades; saiba mais

Em setembro, a Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, receberá a primeira escola de futebol oficial do Chelsea no Brasil. Batizada de Chelsea Blues Academy Brasil, a unidade servirá como ponto de partida de uma rede que prevê oito operações comercializadas no país até o fim de 2026.

Além de receber os alunos, a unidade da Lagoa terá papel de sede para a operação brasileira. Isso porque o espaço servirá para treinar novos franqueados e profissionais que trabalharão nas outras escolas. Antes mesmo da inauguração, o projeto já prevê ao menos outros dois locais de abertura: na Tijuca, Zona Norte do Rio, e Barra Mansa, Sul Fluminense.

A Time Forte comandará a implementação e a gestão da rede, que visa chegar a 15 operações no Brasil até o fim de 2027. Segundo a empresa, o Chelsea atuará como o primeiro grande clube da Premier League a ter uma rede de escolas de futebol no Brasil.

Escola do Chelsea no Brasil

Para a formação dos alunos, as academias vão aplicar parte da metodologia usada na rotina do clube inglês. Isso quer dizer que cada unidade terá uma equipe definida de acordo com suas respectivas necessidades, com profissionais de Educação Física, treinadores de goleiros, preparadores físicos e outros especialistas.

Rafael Serra, CEO da Time Forte, afirma que há procura por uma estrutura que ultrapasse apenas aulinhas. “Existe um público que procura muito mais do que aulas de futebol. As famílias querem organização, atendimento de qualidade, metodologia reconhecida e um ambiente que transmita confiança”, esclareceu.

A marca Chelsea tem ganhado cada vez mais alcance em solo nacional, especialmente após o título do Mundial de Clubes da Fifa em 2025. Os Blues perderam para o Flamengo, clube de massa, na ocasião, e contratou Estêvão recentemente junto ao Palmeiras, um dos clubes de maior impacto da atualidade no Brasil. A equipe ainda conta com João Pedro, que desperta olhares de Carlo Ancelotti, em seu plantel.

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