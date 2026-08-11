Sem renovar, Memphis Depay desfalca o Corinthians na Libertadores

O Corinthians não terá Memphis Depay no jogo ida das oitavas de final da Libertadores diante do Rosario Central, na próxima quinta-feira (13). Afinal, o atacante não viajará à Argentina para o confronto, pois ainda não renovou o seu contrato. O elenco alvinegro embarca já nesta terça sem contar com o holandês.

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Memphis está no Brasil há uma semana, mas ainda não teve o contrato, que expirou no último dia de julho, assinado pela diretoria. O jogador não compareceu no CT Joaquim Grava nesta terça.

Nos corredores do Parque São Jorge, a justificativa é que a diretoria ainda procura apoio financeiro de empresas para auxiliar a bancar o novo vínculo com o atleta. Por outro lado, os representantes do atacante afirmam que há um acordo firmado desde o dia 26 de julho e que o Corinthians está com a versão final do contrato para ser assinado há três dias, após o jogador passar nos exames médicos e acertar os detalhes da negociação.

Corinthians não tomou decisão sobre renovação

Assim, a renovação segue se arrastando há meses e segue sem a assinatura por parte do Corinthians. O presidente Osmar Stabile esteve no CT nesta terça, mas ainda não tomou uma decisão sobre assinar o novo compromisso com Depay.

Caso assine o contrato, o atacante ainda deverá ter o visto de trabalho no Brasil regularizado e ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Vale lembrar que ele já está inscrito na Libertadores.

Em Rosário, o Corinthians treinará no CT do Newell’s Old Boys nesta quarta (12), na última atividade antes do jogo contra o Rosario Central. A partida ocorrerá no Estádio Gigante de Arroyito às 21h30 (de Brasília) de quinta.

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