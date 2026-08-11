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Na berlinda, Zubeldía tem partida decisiva no comando do Fluminense

Na berlinda, Zubeldía tem partida decisiva no comando do Fluminense
Na berlinda, Zubeldía tem partida decisiva no comando do Fluminense -

O futuro de Luis Zubeldía no comando técnico do Fluminense ganhou um novo ponto de interrogação às vésperas de um dos confrontos mais importantes da temporada. A cúpula tricolor já analisa possíveis substitutos para o treinador nos bastidores.

Essa avaliação interna acontece logo após a eliminação sofrida diante do Vasco na Copa do Brasil. Além de refletir uma sequência de resultados abaixo do esperado pela torcida. Embora o empate conquistado contra o Botafogo no último sábado tenha diminuído a pressão momentaneamente, essa igualdade não afastou a preocupação generalizada na instituição.

Apesar desse cenário adverso, Zubeldía ainda desfruta de prestígio e reconhecimento tanto entre os atletas do elenco quanto entre outros profissionais do clube. Contudo, a diretoria compreende que o comandante argentino tem enfrentado sérias dificuldades para encontrar soluções táticas e fazer o time apresentar uma evolução consistente em campo.

Nesse contexto, o duelo decisivo contra o Independiente Rivadavia, marcado para esta terça-feira pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, ganha um peso ainda maior para a comissão técnica. A equipe tricolor recebe os adversários argentinos às 19h, no Maracanã, buscando uma virada de chave urgente.

Caso ocorra um tropeço diante do Independiente Rivadavia (ARG), a pressão interna vai aumentar consideravelmente e poderá acelerar uma eventual mudança no comando.

Fluminense de olho no mercado

Contudo, a possibilidade de demissão imediata não significa que a saída esteja totalmente definida neste momento. Zubeldía segue firmemente no cargo e terá o torneio continental como uma grande oportunidade de reverter o cenário negativo.

LEIA MAIS: Fluminense abre oitavas da Libertadores com recorde entre os brasileiros

Paralelamente a isso, a diretoria já monitora algumas alternativas no mercado para o caso de optar pela troca de técnico. No entanto, o mercado atual é considerado bastante restrito, fator que pode dificultar eventuais negociações para a busca de um novo profissional.

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