Spindel sobre Cruzeiro x Atlético: “Adversário não se escolhe”

O Cruzeiro terá o Atlético novamente como adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio realizado nesta terça-feira (11) repetiu o clássico da edição anterior, quando a Raposa eliminou o rival e avançou no torneio.

LEIA MAIS: Copa do Brasil terá três clássicos nas quartas; veja os jogos

Representante do Cruzeiro no sorteio, Bruno Spindel comentou a definição do confronto, mas evitou projetar os duelos contra o Atlético neste momento. O dirigente destacou que a prioridade da equipe está na Libertadores, quando vai enfrentar o Flamengo.

Bruno Spindel destaca prioridade pela Libertadores

“Sempre é importante frisar que todos nós no Cruzeiro estamos com a cabeça totalmente focada e com o trabalho focado no jogo de amanhã, que é o próximo jogo, e o próximo jogo é sempre o mais importante. Estamos com a cabeça focada no confronto de amanhã para buscar um resultado positivo no Mineirão”, afirmou Spindel.

O duelo de volta contra o Flamengo acontecerá na quarta-feira seguinte, dia 19, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Assim, o Cruzeiro terá dois compromissos diante do Rubro-Negro antes de voltar as atenções para o confronto estadual pela Copa do Brasil. Apesar da prioridade imediata na Libertadores, por outro lado, Spindel também ressaltou a tradição da Raposa no torneio que é hexacampeão.

“A gente vai trabalhar em um momento correto, quando chegar ao confronto para buscar vencer, e eu acho que o que aconteceu aqui hoje engrandece ainda mais uma competição como essa. E um clube da grandeza do Cruzeiro, dos maiores vencedores da América do Sul, tem que lutar sempre para vencer, e é isso que a gente vai fazer”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.