Cruzeiro x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Está chegando a hora, torcedor! Após mais de dois meses de hiato, a Libertadores está de volta e tem jogão entre brasileiros nesta quarta-feira (12/8). Será quando o Cruzeiro, campeão em 1976 e 97, recebe o Flamengo, vencedor em 1981, 2019, 22 e 25, no Mineirão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela ida das oitavas de final da principal competição da América do Sul.

O duelo se inicia nesta quarta, com o jogo da volta ocorrendo na outra quarta (19/8), no Maracanã. A equipe que avançar, aliás, enfrentará o vencedor do confronto entre Deportes Tolima (COL) e Independiente del Valle (EQU). A Conmebol anunciou que estes jogos, no entanto, estão adiados devido ao terremoto que ocorreu na Colômbia nesta semana.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta, da GE TV pelo YouTube e do Paramount + pelo streaming.

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Como chega o Cruzeiro

Embalado pela vitória sobre o Mirassol, pelo Brasileirão, o Cruzeiro chega para um desafio ainda mais complicado na Libertadores. Nesse sentido, a Raposa aposta no fator casa para conquistar uma vantagem diante do Flamengo e, posteriormente, tentar administrar a decisão no Maracanã. Além disso, o Cabuloso já conheceu seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil e terá pela frente o Atlético em mais um clássico decisivo.

Na Libertadores, por sua vez, o Cruzeiro terminou em segundo no Grupo D, atrás da Univ. Católica-CHL. Ao longo da campanha, a equipe somou três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, além de terminar com cinco gols de saldo. Para o confronto, no entanto, o técnico Artur Jorge terá desfalques importantes. O lateral-direito Fagner e o volante Lucas Romero estão suspensos e não poderão enfrentar o Flamengo, assim como Gabriel Pec e Sinisterra, machucados. Com isso, o treinador terá de promover mudanças na equipe titular. Vale lembrar que os atacantes João Costa, Lucho Rodrigues e Wesley, além do lateral-esquerdo Rojas e o volante Zé Lucas – reforços contratados nesta janela – estão inscritos no torneio.

Como chega o Flamengo

O Flamengo, por sua vez, arrefeceu a crise ao vencer bem o Vitória, por 2 a 0, no Maracanã, no último domingo (9/8), pelo Brasileirão, reduzindo a distância para o líder Palmeiras. Outra boa notícia para o torcedor rubro-negro foi o retorno de Lucas Paquetá, que fez seu primeiro jogo desde que se lesionou pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Por outro lado, o ex-cruzeirense Leonardo Jardim terá ao menos quatro desfalques para encarar seu antigo clube. Afinal, Alex Sandro, Vitão, Luiz Araújo e Everton Cebolinha estão fora de ação. A tendência, então, é que Jardim repita a escalação que derrotou o Vitória na última partida.

CRUZEIRO x FLAMENGO

Copa Libertadores da América – Oitavas de final (ida)

Data e horário: 12/8/2026, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Otávio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Bruno Rodrigues e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Carrascal, de Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG)

Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)

VAR: Hector Paletta (ARG)

Onde assistir: Globo, GE TV e Paramount +

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