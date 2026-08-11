Flamengo reencontra Cruzeiro após eliminação de 2018

O Flamengo encontrará um rival bastante conhecido nesta quarta-feira (12/8), quando entrar em campo pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Encara ninguém menos que o Cruzeiro, adversário contra quem vem tendo bons resultados num passado recente. Mas há adendos importantes neste clássico nacional.

Isso porque antes de iniciar sua “Era Magnética” – a de 2019 em diante – o Rubro-Negro sofreu dois reveses pesados contra os mineiros. Em 2017, perdeu na final da Copa do Brasil, nos pênaltis, ficando com o vice-campeonato. No ano seguinte, com possibilidade de “vingança”, perdeu novamente, desta vez pelas oitavas de final da Libertadores. Essa, então, foi a última eliminação do Fla antes de iniciar um período de glórias. Relembre como foram os confrontos com o Jogada10!

LEIA MAIS: Cruzeiro x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Como foi Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores 2018

Ao contrário do que ocorrerá em 2026, há oito anos quem pode decidir em casa foi o Cruzeiro, que teve melhor campanha na fase de grupos. Assim, iniciou o mata-mata jogando no Maracanã, no Rio de Janeiro. A ida se deu, então, no dia 8 de agosto, e o Flamengo levou a campo: Diego Alves; Rodinei, Rever, Léo Duarte e Renê; Jean Lucas, Cuéllar, Everton Ribeiro e Diego; Uribe e Marlos Moreno. Entraram Pará, Lincoln e Vitinho na equipe, à época treinada por Maurício Barbieri.

O Cruzeiro, por sua vez, foi escalado desta forma por Mano Menezes: Fábio; Edílson, Dedé, Léo e Egídio; Lucas Silva, Henrique, de Arrascaeta e Thiago Neves; Robinho e Hernán Barcos. Isso mesmo: de Arrascaeta era o camisa 10 da Raposa na época. E foi dele o gol que abriu o marcador no Maraca, logo aos 10′, após lindo passe de Robinho no interior da área rubro-negra.

Thiago Neves – outro ex-Flamengo -, de cabeça, acertou o travessão já da pequena área, perdendo a chance de dobrar a vantagem logo depois. O Fla cresceu na partida, empilhando chances. Fábio, em noite inspirada, porém, assegurou a baliza inviolada. Ainda houve tempo para, aos 33′, Thiago Neves se redimir e fazer o 2 a 0, calando o Maracanã e garantindo excelente vantagem para a segunda partida.

Fla vence, mas é eliminado

Na volta, dia 29 de agosto, no Mineirão, Barcos teve grande oportunidade para abrir o marcador, mas perdeu debaixo da trave, logo no começo. Lucas Paquetá, desta vez titular, marcou de bicicleta, mas em tento anulado por impedimento. Thiago Neves foi outro a desperdiçar chance da pequena área, parando em milagre de Diego Alves.

O Fla, porém, conseguiu chegar ao primeiro gol com o zagueiro Léo Duarte, após cobrança de escanteio. Everton Ribeiro, ex-Cruzeiro, cruzou de direita, e o zagueiro, livre, testou para o gol vazio, aos 25′. Havia tempo para o “empate”, mas o Fla não conseguiu criar boas chances. Pelo contrário: cedeu espaços e quase sofreu o segundo. No fim, o apito final deu o alívio à Raposa, que avançou às quartas. Por lá, no entanto, caiu perante o Boca Juniors (ARG). E em 2026, quem levará a melhor?

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.