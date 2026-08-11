PSG x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

PSG e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria, pela decisão da Supercopa da Uefa. O duelo coloca frente a frente o vencedor da Champions diante do campeão da Liga Europa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

LEIA MAIS: Mbappé pode repetir roteiro de Neymar em mudança no extracampo

Como chega o PSG

O PSG chega à Supercopa como atual campeão da Champions e também como vencedor da edição passada do próprio torneio. A equipe de Luis Enrique, porém, teve uma preparação atípica para a nova temporada, principalmente por causa da Copa do Mundo, que terminou há poucas semanas. Dessa maneira, muitos dos principais jogadores do elenco só retornaram aos treinamentos recentemente. Nos amistosos de pré-temporada, o time perdeu por 3 a 0 para o Mallorca e empatou por 1 a 1 com o Manchester United, mostrando que ainda busca o melhor ritmo antes do início da Ligue 1, marcado para 23 de agosto.

Para a decisão, Luis Enrique ainda não terá todos os titulares em plena condição física. O PSG conta com dúvidas envolvendo Dembélé, Barcola, Désiré Doué, Fabián Ruiz, Hakimi, Lucas Hernández e Zaïre-Emery, todos em processo de recuperação física após a disputa da Copa do Mundo. Nuno Mendes também é tratado com cautela. Por outro lado, Kvaratskhelia está entre os jogadores que tiveram mais tempo de preparação e deve começar a partida. Além disso, o recém-contratado Maghnes Akliouche também aparece como opção para fazer sua estreia.

Como chega o Aston Villa

Por outro lado, o Aston Villa chega à decisão após uma temporada histórica, na qual conquistou a Liga Europa ao derrotar o Freiburg por 3 a 0 na final. A equipe de Unai Emery também garantiu presença na próxima Champions, mas chega ao confronto contra o PSG após uma pré-temporada irregular. Nos últimos cinco amistosos, foram duas vitórias e três derrotas, incluindo o revés por 2 a 1 para o Bayern de Munique no último teste antes da Supercopa. O time ainda passa por mudanças importantes no elenco, após as saídas de jogadores como Morgan Rogers, Youri Tielemans e Lucas Digne.

Em relação ao time que vai a campo, Unai Emery terá algumas baixas importantes. Amadou Onana e Johan Manzambi estão fora por lesão, enquanto outros jogadores que disputaram a Copa do Mundo, como Ezri Konsa, Ollie Watkins e Emiliano Martínez, tiveram o retorno aos treinos controlado e são dúvidas para a partida. John McGinn também não está garantido. Entre os reforços, João Gomes e Alejandro Garnacho podem fazer suas estreias oficiais pelo clube, enquanto o francês Lucas Digne não enfrenta o ex-clube após sua transferência recente para o PSG.

PSG x Aston Villa

Final da Supercopa da Uefa

Data e horário: quarta-feira, 12/08/2026, às 16h (de Brasília).

Local: Red Bull Arena, em Salzburg.

PSG: Safonov; Boly, Zabarnyi, Pacho e Koukaba; Beraldo, Dro e Mayulu; Mbaye, Kvaratskhelia e Ayari. Técnico: Luis Enrique.

Aston Villa: Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres e Maatsen; Gomes, Kamara, Bundía e Hemmings; Guessand e Madjo. Técnico: Unai Emery.

Árbitro: Omar Artan (Somália).

Auxiliares: Liban Abdoulrazack Ahmed (Djibouti) e Stephen Eleazar Onyango Yiembe (Quênia).

VAR: Marco Di Bello (Itália).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.