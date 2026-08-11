Presidente não assina, e Corinthians não renova com Memphis Depay

Memphis Depay não é mais jogador do Corinthians. O presidente do clube, Osmar Stabile, decidiu por não assinar a renovação de contrato com o jogador holandês, que se despede do Parque São Jorge.

As negociações se arrastaram por alguns meses e tiveram diversas divergências entre a diretoria e os representantes do jogador. Contudo, as partes haviam chegado a um acordo no dia 26 de julho. Em seguida, passaram a negociar alguns pontos do contrato, com novas pendências entre os dois lados. Superado os últimos obstáculos, o documento final estava há três dias nas mãos de Stabile, que preferiu não o assinar.

O presidente de Corinthians emitiu uma nota oficial nesta terça-feira (11) explicando o motivo de não ter ampliado o vínculo com o Memphis. Osmar Stabile apontou que levou em consideração a “saúde financeira” do clube, “que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis”.

“Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição”, ressaltou o mandatário.

Veja a nota do Corinthians:

“O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis.

Gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento ao jogador Memphis Depay e a toda sua equipe, que desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível.

Ao atleta, em especial, o Clube é eternamente grato pela dedicação e pelos resultados alcançados ao longo de sua trajetória conosco, que incluem 79 jogos disputados, 20 gols marcados e, sobretudo, a conquista de três títulos importantes: o Paulistão e a Copa do Brasil, em 2025; e a Supercopa Rei, em 2026. Estas conquistas certamente permanecem como parte fundamental da história do Corinthians.

Para esclarecer eventuais dúvidas e discutir este assunto de maneira mais detalhada, o Clube organizará uma entrevista coletiva, nos próximos dias, na qual o presidente Osmar Stabile estará à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários.

Agradecemos a compreensão de todos e continuaremos trabalhando para que o Corinthians siga forte, sólido e vencedor.”

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