Cruzeiro tem quatro pendurados antes de duelo com Flamengo

O Cruzeiro terá quatro jogadores pendurados para o confronto com o Flamengo, nesta quarta-feira (12), pelas oitavas de final da Libertadores. Todos acumulam dois cartões amarelos na competição. A lista reúne Gerson, Matheus Pereira, Matheus Henrique e Néiser Villarreal. Entre eles, três são opções para o meio-campo da equipe, enquanto Villarreal está fora por lesão.

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Gerson e Matheus Pereira são titulares do meio-campo do Cruzeiro e estão entre os jogadores mais utilizados pelo técnico Artur Jorge. Matheus Henrique também vive momento de destaque e aparece entre as opções para começar o duelo no Mineirão. Caso qualquer um dos três receba o terceiro cartão amarelo nesta quarta-feira, ficará suspenso automaticamente para a partida de volta, no Maracanã.

Cruzeiro precisa evitar novos cartões

A situação de Villarreal, no entanto, é diferente. O atacante se recupera de uma lesão e não poderá participar do primeiro jogo, mas permanece entre os pendurados do Cruzeiro para a sequência. O confronto desta quarta-feira (12) será disputado às 21h30 (de Brasília) no Mineirão, em Belo Horizonte. O Cabuloso inicia em casa a disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores.

Depois do primeiro encontro, as equipes voltarão a se enfrentar exatamente uma semana depois. O duelo decisivo está marcado para o dia 19, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Dessa forma, o Cruzeiro terá de administrar a situação disciplinar durante a partida de ida. Além disso, a equipe precisa preservar jogadores importantes para o segundo compromisso do confronto.

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