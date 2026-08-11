Bragantino x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Bragantino e Atlético se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Dessa forma, as duas equipes iniciam a disputa por uma vaga nas quartas de final da competição continental.

Onde assistir

A partida entre Bragantino e Atlético terá transmissão ao vivo pela Disney+ (streaming).

Como chega o Bragantino

O Bragantino chega pressionado para o primeiro duelo das oitavas de final. Antes de mais nada, o Massa Bruta precisou disputar os playoffs da Sul-Americana para avançar na competição. Na ocasião, eliminou o Sporting Cristal, do Peru, e garantiu seu lugar na fase seguinte.

No entanto, o momento recente da equipe não é dos melhores. No último domingo (9), o Bragantino perdeu para o Corinthians, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o time comandado por Vagner Mancini tenta deixar o resultado para trás e iniciar o mata-mata continental com uma atuação mais consistente.

Como chega o Atlético

Por outro lado, o Atlético chega ao confronto com a estratégia de preservar seus principais jogadores. Diante do Remo, pelo Brasileirão, Eduardo Domínguez poupou grande parte dos titulares justamente pensando no duelo decisivo pela Sul-Americana. Nesse sentido, Lyanco e Victor Hugo devem retornar ao time titular, enquanto Renan Lodi volta após cumprir suspensão. Além deles, Alan Minda e Preciado ganharam destaque diante do Remo e podem aparecer entre os titulares como novidades.

Porém, o treinador argentino terá alguns desfalques importantes. O zagueiro Léo Duarte, os volantes Patrick e Índio e o meia Gustavo Scarpa estão lesionados e seguem em tratamento na Cidade do Galo. Com isso, Domínguez precisará ajustar a equipe para buscar um resultado positivo fora de casa.

BRAGANTINO x ATLÉTICO

Copa Sul-Americana – Oitavas de Final (ida)

Data e horário: 12/08/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Agustín Sant’Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Isidro Pitta e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

ATLÉTICO: Everson; Natanael (Preciado), Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Cissé, Victor Hugo e Bernard; Alan Minda (Cuello) e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Leandro Rey (ARG)

Assistentes: José Savorani e Juan Mamani (ARG)

VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.