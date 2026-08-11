Grêmio ganha reforço importante antes de duelo com o Atlético

O Grêmio iniciou nesta terça-feira (11) a preparação para enfrentar o Atlético pelo Brasileirão. A principal novidade no CT Luiz Carvalho foi o retorno de Tetê aos treinamentos após período afastado por um problema muscular.

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O atacante participou normalmente das atividades e pode integrar a delegação gremista para o confronto deste domingo (16), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 23ª rodada da competição.

Tetê volta aos treinos e mira retorno

A tendência é que Tetê comece a partida no banco. Pavón ganhou espaço na ponta direita e atravessa o melhor momento desde que chegou ao Tricolor gaúcho. O duelo coloca frente a frente equipes separadas por quatro pontos na tabela. O Grêmio ocupa a 14ª colocação, com 25 pontos, enquanto o Atlético aparece na 11ª posição, com 29.

Na reapresentação, os jogadores começaram as atividades perto das 11h. O trabalho teve início com corrida, exercícios de alongamento e reforço muscular das pernas. Enquanto os jogadores de linha realizavam a preparação, os goleiros Weverton, Grando, Thiago Beltrame e Gabriel Menegon participaram de atividades específicas para a posição.

O treinamento técnico começou com exercícios de bolas paradas. Cruzamentos para finalizações e cobranças de falta de média distância fizeram parte da primeira etapa do trabalho com o grupo. Em seguida, Luís Castro reuniu o elenco no campo 2.

Logo depois, dois times se enfrentaram em espaço reduzido. A atividade teve como objetivo trabalhar a mobilidade dos jogadores e a velocidade de raciocínio durante as tomadas de decisão. O Grêmio volta aos treinamentos na manhã desta quarta-feira (12), novamente a partir das 11h. A equipe, em suma, terá mais quatro dias de preparação antes do compromisso contra o Atlético, em Belo Horizonte.

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