Flamengo tem pendurados na Libertadores? Confira

Uma regra modificada pela Conmebol para a Libertadores 2026 é acerca das suspensões por amarelos. Afinal, esta será a primeira edição em que os cartões não zeram a partir das oitavas de final. Sendo assim, há pendurados no Flamengo para a partida contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (12/8), pela ida das oitavas? Checamos!

O Fla tem um jogador pendurado na competição. Trata-se do ponta Luiz Araújo, único atleta rubro-negro a levar dois amarelos nas seis partidas realizadas pelo time na fase de grupos – cinco, se desconsideramos o W.O aplicado no jogo contra o Independiente de Medellín (COL), suspenso por falta de segurança por parte do time mandante.

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O ponta recebeu amarelos contra o próprio Medellín, mas no jogo no Maracanã, em goleada por 4 a 1, dia 16 de abril, e contra o Estudiantes (ARG), em 20 de maio. Este, em vitória por 1 a 0, também no Maraca, pela quinta rodada da fase de grupos. Dessa forma, ficaria fora da partida seguinte em caso de amarelo.

Araújo, no entanto, lesionado, não viajou a Belo Horizonte (MG) com o restante do elenco, o que o resguarda para ficar livre para a partida de volta, no dia 19 de agosto, no Maracanã. O único outro jogador que recebeu amarelo pelo Flamengo na fase inicial foi Emerson Royal – somente um. Importante situar, por fim, que a nova regra da Conmebol carrega os pendurados até o último jogo das quartas de final, com os cartões zerando na semifinal. Para ler a lista de pendurados do Cruzeiro (são quatro jogadores), clique aqui.

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