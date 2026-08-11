Internacional prepara dois retornos para o jogo contra o Remo

O Internacional deve ter duas novidades para enfrentar o Remo na próxima segunda-feira (17), no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Brasileirão. Villagra e Gabriel Mercado são aguardados na reapresentação do elenco. Os dois jogadores ficaram fora do empate sem gols com o Palmeiras.

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O volante não jogou por causa de um desconforto muscular. Caso recuperado, o meio-campista deverá reassumir a condição de titular diante do Remo. Ele deu lugar a Paulinho Paula, que ocupou a posição na sua ausência.

Villagra deve voltar ao meio-campo

Villagra, por outro lado, não participou dos jogos contra Corinthians e Palmeiras após sentir um problema na coxa esquerda. O argentino ficou em recuperação e, por fim, deve retornar aos treinamentos com o grupo na quarta-feira (12). Possível retorno esse que representa uma alternativa importante para Paulo Pezzolano na formação do meio-campo.

Além disso, Mercado também aparece entre os jogadores que devem retornar à equipe titular. O zagueiro não enfrentou o Palmeiras por decisão da comissão técnica e não apresentou problema físico durante o período. Nesse sentido, a expectativa é que o argentino volte a fazer dupla com Maripán. O técnico vinha utilizando a formação antes de tirar o defensor do compromisso mais recente.

Na tabela, o Colorado somou pontos contra Flamengo e Palmeiras, mas busca transformar essa sequência em uma vitória diante do Remo. A equipe volta aos trabalhos na quarta-feira (12), no CT Parque Gigante. A partir da reapresentação, Pezzolano terá os próximos dias para avaliar as condições físicas dos jogadores e definir a formação para o confronto.

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