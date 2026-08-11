NEC vence Olympiakos na prorrogação e vai aos playoffs da Champions

O NEC está a um passo de garantir uma vaga na fase de liga da Champions. Nesta terça-feira (11), a equipe holandesa venceu o Olympiakos por 2 a 1, após a prorrogação, no De Goffert, na Holanda, e garantiu a classificação para os playoffs da competição. Depois do empate sem gols no jogo de ida, os gregos saíram na frente com gol de El Kaabi, mas Bryan Linssen empatou no segundo tempo. Na prorrogação, Emre Mor marcou o gol da classificação.

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Agora, o NEC terá o Bodo/Glimt, da Noruega, pela frente nos playoffs da Champions. Quem levar a melhor no confronto garantirá uma vaga na fase de liga da principal competição de clubes da Europa.

O jogo

O NEC começou melhor e criou as principais oportunidades. Tjaronn Chery levou perigo e chegou a acertar o travessão após uma finalização que desviou no goleiro Balsa Popovic. Os donos da casa, porém, tiveram duas baixas antes do intervalo: Sami Ouaissa sentiu um problema muscular e deu lugar a Emre Mor, enquanto Philippe Sandler também precisou sair, sendo substituído por Brayann Pereira. Do outro lado, Gonzalo Crettaz evitou o gol do Olympiakos ao fazer uma grande defesa diante de Gelson Martins.

Contudo, o Olympiakos voltou do intervalo mais eficiente e abriu o placar logo no início com gol de Ayoub El Kaabi. O NEC reagiu, aumentou a pressão e encontrou o empate aos 25 minutos com Bryan Linssen. Na reta final, o Olympiakos ainda ficou com um jogador a menos após a expulsão de Kostas Fortounis. O NEC chegou a marcar com Kaj Sierhuis, mas o gol foi anulado por impedimento de Mor no início da jogada.

Prorrogação

Com o empate persistindo, a decisão foi para o tempo extra. A estrela de Emre Mor brilhou e o atacante colocou o NEC em vantagem por 2 a 1. A equipe holandesa segurou o resultado até o apito final e confirmou uma classificação histórica.

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