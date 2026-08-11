Diniz deve repetir escalação do Corinthians contra o Rosario

O Corinthians fez nesta terça-feira (11) o último treino no CT Joaquim Grava antes de viajar para a Argentina. Assim, no país hermano, o Timão enfrentará o Rosario Central na próxima quinta (13), no Gigante de Arroyito, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.
O elenco alvinegro embarca ainda nesta terça para Rosario e faz um treino em solo argentino na quarta, no CT do Newell’s Old Boys. Aliás, o técnico Fernando Diniz deve repetir o time que venceu o Red Bull Bragantino, no último domingo, por 2 a 0.
Caso o treinador não faça nenhuma mudança, o time que vai encarar o Rosario Central será: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.
Para o confronto, Diniz não terá o atacante Yuri Alberto, que se recupera de uma lesão na coxa direita. Inclusive, Zakaria Labyad, Vitinho e Kayke, em tratamento de lesões mais graves, também não jogam.
Mais cedo, a diretoria do Corinthians soltou uma nota oficial informando que não renovará contrato com Memphis Depay. O atacante deixa o clube com 79 jogos disputados, 20 gols e 15 assistências em quase dois anos.
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