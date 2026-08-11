Flamengo e Corinthians no Sub-17 tem golaço de letra e expulsão

A partida entre Flamengo e Corinthians, pelo Brasileirão Sub-17, nesta terça-feira (11/8), ganhou destaque graças um verdadeiro golaço durante a vitória rubro-negra, a quinta consecutiva na competição. Jogando no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro (RJ), o time carioca fez 2 a 0 e, de quebra, entrou no G-8.

E foi com direito a golaço absurdo de Jordan Michael, camisa 11 nascido em 2009. Após cruzamento da direita de Isaac Gomes, o jovem deu uma letra no ar, mandando no cantinho do goleiro. Depois, Luiz Guilherme encontrou João Victor, com o camisa 10 cortando para o pé direito e batendo para dobrar a vantagem: 2 a 0.

LEIA MAIS: Globo estreia documentário sobre Sócrates em setembro

Ainda houve tempo para a expulsão de Wendel, que chegou de sola para cima do jogador do Flamengo, recebendo vermelho direto por parte do árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ).

Agora, o Flamengo sobe para a sétima colocação, com 18 pontos. Se não tinha vencido até a sétima rodada, o time angariou seu quinto triunfo em sequência, mantendo, assim, a ascensão no torneio. Já o Corinthians cai para a terceira posição, seguindo com 22 pontos. E o Timão pode perde ainda mais colocações, aliás. Afinal, Athletico e Cruzeiro, com 20 pontos, ainda jogam na 11ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.