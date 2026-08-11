Manchester United x Leeds: escalações e onde assistir

Manchester United e Leeds se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 15h30 (de Brasília), no Croke Park, em Dublin, na Irlanda. O amistoso faz parte da preparação das equipes para a temporada 2026/27 e será o primeiro jogo entre clubes realizado no maior estádio irlandês. A partida também vale pela Boyle Sports Cup.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na SportyNet (YouTube).

LEIA MAIS: Mbappé pode repetir roteiro de Neymar em mudança no extracampo

Como chega o Manchester United

O Manchester United chega ao quinto compromisso da pré-temporada com duas vitórias, um empate e uma derrota. A equipe ainda terá mais um teste antes da estreia na Premier League, contra o Milan.

Como chega o Leeds

Por outro lado, o Leeds vive um bom momento na preparação. A equipe conquistou o Torneio de Verão da Premier League, disputado nos Estados Unidos, após vencer Liverpool, Wrexham e Sunderland. Até agora, são três vitórias e uma derrota em quatro amistosos. Depois do duelo com o United, o Leeds ainda enfrenta o Augsburg, da Alemanha, antes do início da temporada oficial.

Manchester United x Leeds

Amistoso internacional

Data e horário: quarta-feira, 12/08/2026, às 15h30 (de Brasília).

Local: Croke Park, em Dublin (IRL).

Manchester United: Lammens; Dalot, Heaven, Maguire, Shaw; Andrey Santos, Tielemans, Bruno Fernandes; Amad, Mbeumo, Dorgu. Técnico: Michael Carrick.

Leeds: Trafford; Muharemovic, Rodon, Bijol; Bogle, Longstaff, Ampadu, Bornauw; Gnonto, Wilson; Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.