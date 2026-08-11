Gabriel de Alba deve estar no Nilton Santos, nas oitavas da Sula

Sócio-proprietário e fundador da GDA Luma, empresa que está próxima de assumir o controle da SAF do Botafogo, Gabriel de Luma deve estar no Rio de Janeiro na próxima semana. O novo mandachuva visitará as instalações do Mais Tradicional e a estrutura do clube carioca.

O empresário mexicano viajaria na próxima segunda-feira (17). A informação é do “Canal do Anderson Motta”. Na quinta-feira (20), aliás, De Alba deve estar no Estádio Nilton Santos para acompanhar Botafogo e Cienciano, duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana

No Rio de Janeiro, além das visitas às sedes do Botafogo, o empresário encontrará executivos, membros da SAF, comissão técnica e jogadores. De Alba deve conceder entrevista coletiva também.

A GDA tem como especialidade atacar “ativos podres”. Em outras palavras, empresas que podem ser adquiridas por valores abaixo do mercado por conta de problemas financeiros. Mas com um alto potencial para reestruturação.

Em fevereiro deste ano, Textor, ainda à frente da SAF, conseguiu aprovar um empréstimo de 25 milhões de dólares (R$ 124 milhões) justamente da GDA, mas com juros elevados. Com a grana, o Botafogo saiu do transfer ban por conta de uma dívida com o Atlanta United (EUA) pela aquisição do meia Almada, em junho de 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.