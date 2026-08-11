Polícia apreende 86kg de maconha em ônibus que levaria o São Paulo

O São Paulo passou por uma situação inusitada na Bolívia. Um ônibus da empresa Buses Cosmos, contratada pelo clube para fazer a logística no país, foi apreendido pela polícia local com 86,5 kg de maconha. O veículo já estava adesivado com o escudo do Tricolor e estava indo buscar a delegação. No entanto, apesar do problema, a programação da equipe não sofreu transtornos.

Dessa maneira, a Buses Cosmos enviou outro ônibus, que fez o traslado da delegação entre o aeroporto e o hotel na última segunda-feira. Nesta terça, fez o trajeto inverso, levando do hotel para o aeroporto em Santa Cruz de La Sierra. De lá, o São Paulo embarcou para La Paz, onde enfrenta o Bolívar nesta terça, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

Apesar do infortúnio, o Tricolor não recebeu comunicado oficial da apreensão de drogas e soube somente pelo site “Red Uno”. Dessa maneira, a logística do clube seguiu sem problemas em todos os percursos. A linha interceptada pela polícia faz o trajeto Santa Cruz de La Sierra-Cochabamba e voltava de Cochabamba para a cidade onde o São Paulo se encontrava.

O clube do Morumbis decidiu permanecer em Santa Cruz de La Sierra, que fica a nível do mar, e viajar para La Paz horas antes do início da partida. Assim, diminuir os efeitos da altitude de 3.650 metrs da capital boliviana.

São Paulo vai direto do aeroporto para o estádio em La Paz

A previsão é que a delegação chegue em La Paz às 18h20 (de Brasília) e vá diretamente ao estádio do duelo contra o Bolívar.





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