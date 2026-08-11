Gustavo Gómez treina com elenco e pode reforçar Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras realizou na tarde desta terça-feira (11), na Academia de Futebol, o último treino antes do confronto com o Cerro Porteño, do Paraguai, pelas oitavas de final da Libertadores. A principal novidade pode ser o retorno de Gustavo Gómez. Afinal, o capitão não atua desde a goleada por 4 a 1 sobre o Vitória, em 29 de julho, quando sofreu uma lesão na coxa direita.

Dessa forma, o paraguaio ainda cumpre o processo de transição entre as atividades físicas e técnicas, mas participou de todo o treino desta terça-feira (11). A presença do zagueiro no duelo contra o Cerro Porteño, portanto, ganhou força.

Bruno Fuchs também voltou ao campo após se recuperar de uma cirurgia de apendicite. Assim, o zagueiro trabalhou com bola, mas realizou as atividades separado do restante do elenco. Por outro lado, Khellven e Paulinho continuam sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance e permanecem fora dos trabalhos com o grupo.

Possível escalação alviverde

A provável escalação do Palmeiras para o confronto tem Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López (Mauricio) e Vitor Roque (Sosa).

As equipes disputam o jogo de ida das oitavas de final nesta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Nubank Parque. O confronto de volta ocorrerá na próxima quarta-feira (19), no Paraguai. Entre os dois jogos pela Libertadores, o Alviverde terá compromisso pelo Campeonato Brasileiro. A equipe visitará o Fluminense no fim de semana.



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