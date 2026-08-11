Cristiano Ronaldo se casa com Georgina em cerimônia secreta

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez oficializaram o casamento nesta terça-feira (11), em uma cerimônia civil e reservada realizada em Cascais, Portugal. O casal confirmou a união nas redes sociais ao publicar uma fotografia das mãos com as alianças de casamento.

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A cerimônia teve caráter íntimo e contou apenas com a presença dos cinco filhos. Segundo a imprensa portuguesa, o casamento ocorreu de forma discreta, sem a divulgação prévia do local ou de detalhes sobre a celebração.

Na publicação feita nas redes sociais, Cristiano Ronaldo e Georgina exibiram as alianças douradas. O casal acompanhou a imagem ainda com uma mensagem curta, formada pelas iniciais dos dois e um coração. A postagem, assim, rapidamente repercutiu entre os fãs do jogador e da modelo.

Dez anos de relacionamento

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez começaram o relacionamento em 2016, quando se conheceram em Madri. Na época, a modelo argentina trabalhava em uma loja de luxo na capital espanhola, onde teve o primeiro contato com o jogador português.

Desde então, os dois construíram uma família e acompanharam juntos diferentes fases da carreira de Ronaldo. O casal tem duas filhas, Alana Martina e Bella Esmeralda. Cristiano Ronaldo também é pai de Cristiano Ronaldo Júnior e dos gêmeos Eva e Mateo, que completaram a família.

O pedido de casamento, aliás, aconteceu exatamente um ano antes da oficialização. Em 11 de agosto de 2025, Georgina revelou o noivado ao publicar uma fotografia em que mostrava o anel recebido de Ronaldo. Na ocasião, escreveu: “Sim, quero. Nesta e em todas as minhas vidas”.

Casamento cercado de rumores

A oficialização aconteceu depois de uma série de especulações sobre o casamento. Nos últimos dias, inclusive, centenas de fãs foram até a Sé do Funchal, na Madeira, acreditando que Ronaldo e Georgina realizariam a cerimônia no local.

O rumor, porém, era falso. A Catedral do Funchal informou que não havia casamento do casal agendado para a igreja. Poucos dias depois, Ronaldo e Georgina surpreenderam ao oficializar a união longe dos holofotes, em Cascais.

A escolha por uma cerimônia discreta, inclusive, encerra uma espera que durava quase uma década. Agora, depois de dez anos de relacionamento e um ano após o anúncio do noivado, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão oficialmente casados.

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