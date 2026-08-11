Novo camisa 9: Vasco anuncia contratação do atacante Colidio

O Vasco anunciou, nesta terça-feira (11/8), a contratação do atacante argentino Facundo Colidio, ex-River Plate. O jogador de 26 anos usará a camisa 9, e tem contrato até dezembro de 2029. O Cruz-Maltino chegou a um acordo com o clube argentino e vai pagar 5 milhões de dólares (R$ 25,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador. O acordo prevê a compra dos outros 50% dos direitos econômicos, pelo mesmo valor, a partir de metas.
“A expectativa é muito grande. Quero atingir ao mais alto nível com a camisa do Vasco. E vamos por isso. Muito obrigado pelo apoio que chegou a mim nas redes sociais, porque vi tudo. Sei do tamanho do clube que venho e espero dar muitas alegrias – disse o novo atacante vascaíno.
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Facundo Colidio, de 26 anos, já estava na mira do Vasco há alguns meses. No início do ano, o nome do jogador foi cogitado após as saídas de Vegetti e Rayan, mas o Cruzmaltino avançou por Claudio Spinelli — que ainda não se firmou. Nas últimas semanas, no entanto, o clube intensificou as conversas e chegou a um acerto com o River Plate pela contratação.
Revelado pela Inter de Milão, da Itália, Facundo Colidio teve passagem pelo Boca Juniors ainda nas categorias de base. No profissional, não conseguiu conquistar espaço na Nerazzurri e, por isso, foi emprestado ao Sint-Truiden, da Bélgica, e ao Tigre, da Argentina, onde ganhou projeção. Assim, despertou interesse do River Plate em 2023. Nos Millonários, foram 136 jogos, 32 gols e 14 assistências.
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