La Coruña x Real Madrid: escalações e onde assistir

O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira (12) para mais um teste de pré-temporada, mas desta vez com um troféu em disputa. A partir das 16h (de Brasília), a equipe espanhola enfrenta o Deportivo La Coruña, no Estádio Riazor, pela 81ª edição do Troféu Teresa Herrera.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Real Madrid TV.

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Como chega o La Coruña

O La Coruña encara o confronto como uma oportunidade importante para medir o nível da equipe antes do retorno à elite do futebol espanhol. O clube disputará novamente a LaLiga quase uma década depois de sua última participação, na temporada 2017/18. O técnico Antonio Hidalgo aposta na força coletiva, mas conta com nomes experientes para liderar o time.

Entre eles está Pierre-Emerick Aubameyang. Aos 37 anos, o atacante tem passagens por grandes clubes europeus e já conquistou o Campeonato Espanhol pelo Barcelona.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid chega embalado depois da vitória por 2 a 1 sobre o Ferencváros no último fim de semana. Dessa maneira, o técnico José Mourinho deve aproveitar a partida para fazer novas avaliações no elenco. A tendência é que alguns dos principais jogadores recebam mais minutos, entre eles Vini Jr, que pode começar a partida.

Além disso, no setor ofensivo, Carlos Espí também aparece como opção para começar jogando. O atacante foi um dos destaques do Levante na temporada passada e teve boa atuação diante do Ferencváros.

La Coruña x Real Madrid

Amistoso Internacional

Data e horário: quarta-feira, 12/08/2026, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Riazor, em Corunha (ESP).

La Coruña: Román, Noubi, Comas, Barcia e Carrillo; Vilares, Soriano, Amatrucci e Angeliño; Nsongo e Aubameyang. Técnico: Antonio Hidalgo.

Real Madrid: Lunin, Dumfries, Martínez, Rivas e Carreras; Camavinga, Valverde e Güller; Brahim Díaz, Endrick e Carlos Espí. Técnico: José Mourinho.

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