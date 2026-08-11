Palmeiras x Cerro Porteño-PAR: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois do empate com o Internacional, o Palmeiras vira a chave na temporada e entra em campo para as oitavas de final da Libertadores. Afinal, a equipe paulista mede forças com o Cerro Porteño, do Paraguai, nesta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Nubank Parque.

Dessa forma, o jogo de volta ocorre na outra quarta-feira, dia 19, no Paraguai. Vale lembrar que as equipes estavam no mesmo grupo na primeira fase do torneio continental, e o Cerro levou a melhor com um empate e um triunfo.

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Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (12) terá a transmissão do Paramount+ (streaming).

Como chega o Palmeiras

A principal novidade pode ser o retorno de Gustavo Gómez. Afinal, o capitão não atua desde a goleada por 4 a 1 sobre o Vitória, em 29 de julho, quando sofreu uma lesão na coxa direita.

Dessa forma, o paraguaio ainda cumpre o processo de transição entre as atividades físicas e técnicas, mas participou de todo o treino desta terça-feira (11). A presença do zagueiro no duelo contra o Cerro Porteño, portanto, ganhou força.

Bruno Fuchs também voltou ao campo após se recuperar de uma cirurgia de apendicite. Assim, o zagueiro trabalhou com bola, mas realizou as atividades separado do restante do elenco. Por outro lado, Khellven e Paulinho continuam sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance e permanecem fora dos trabalhos com o grupo.

Como chega o Cerro Porteño

A equipe não tem repetido o bom resultado do Apertura do Campeonato Paraguaio no Clausura. Afinal, nas últimas quatro partidas, teve apenas uma vitória e perdeu os outros três jogos. Nesse sentido, ocupa, no momento, 10ª colocação da competição nacional e sofreu um revés para o Sportivo Ameliano por 1 a 0, no último sábado (8).

Por fim, os paraguaios não poderão contar com Giménez e Riveros, que seguem no Departamento Médico. O técnico Ariel Holan sabe da dificuldade do confronto com o Alviverde e confia em repetir os bons resultados da fase de grupos.

PALMEIRAS X CERRO PORTEÑO

Oitavas de final da Libertadores (Jogo de ida)

Data e horário: 12/08/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López (Mauricio) e Vitor Roque (Sosa). Técnico: Abel Ferreira.

CERRO PORTEÑO: Roffo; Cañete, Velázquez, Pérez e Chaparro; Paredes, Da Motta, Morel e Domínguez; Torres e Vegetti. Técnico: Ariel Holan

Árbitro: Nicolás Taran (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Armas (URU)

VAR: Leodan González (URU)

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