Atlético tem três baixas para encarar o Bragantino; veja relacionados

O Atlético encerrou nesta terça-feira (11) a preparação para o confronto diante do Bragantino, que ocorre nesta quarta, às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista, pela ida das oitavas de final da Sul-Americana. O técnico Eduardo Domínguez terá três desfalques para a partida e mandará a campo o que tem de melhor.
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Dessa maneira, o Galo não contará com o recém-contratado Thiago Borbas. O atacante pertence ao Bragantino e, se quiser escalá-lo na partida, o Alvinegro teria que pagar uma multa ao adversário. As outras baixas são por problemas médicos. Enquanto Gustavo Scarpa tem edema na coxa direita, o zagueiro Léo Duarte se recupera de lesão muscular na coxa direita.
Eduardo Domínguez poupou alguns jogadores na partida diante do Remo, no último sábado, e vai com força máxima para o confronto contra o Bragantino. Assim, Lyanco deve retornar ao time titular no lugar de Vitor Hugo e Natanael pega a vaga de Preciado.
No meio-campo, Victor Hugo retoma o seu lugar entre os 11 iniciais, enquanto Cassierra assume o comando do ataque. Contra o Remo, Reinier jogou mais centralizado e fica como opção no banco de reservas. As dúvidas do treinador ficam pela utilização Alan Franco ou Pérez como volante e Alan Minda ou Cuello na frente.
Assim, o Atlético deve ir a campo com o seguinte time: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Lodi; Alan Franco (Pérez), Cissé, Bernard e Victor Hugo; Alan Minda (Cuello) e Cassierra.
Veja os relacionados do Atlético
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert
Laterais: Natanael, Pascini, Preciado e Lodi
Zagueiros: Lyanco, Ruan e Vitor Hugo
Meio-campistas: Alexsander, Bernard, Cissé, Igor Gomes, Alan Franco, Maycon, Gutte, Reinier, Tomás Pérez e Victor Hugo
Atacantes: Alan Minda, Cassierra, Cuello e Dudu
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