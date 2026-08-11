Roberto Martínez entra na mira para assumir seleção europeia

A seleção da Holanda pode ter Roberto Martínez como novo técnico. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Telegraaf nesta terça-feira (11), a Federação Holandesa (KNVB) já iniciou conversas com o treinador espanhol, que teria se reunido em Málaga com Nigel de Jong, diretor da entidade.

LEIA MAIS: Mbappé pode repetir roteiro de Neymar em mudança no extracampo

A busca por um novo comandante ganhou força após a saída de Ronald Koeman. A KNVB tentou avançar com alguns nomes conhecidos do futebol holandês, como Peter Bosz, Arne Slot e Erik ten Hag, mas nenhum deles aceitou o convite. Dessa maneira, a federação passou a considerar com mais atenção a possibilidade de contratar um treinador estrangeiro.

Caso o acordo seja confirmado, Roberto Martínez representará uma mudança na tradição recente da seleção. O último técnico de fora da Holanda foi o austríaco Ernst Happel, que comandou a equipe durante a Copa do Mundo de 1978.

Roberto Martínez está livre no mercado desde que deixou o comando da seleção portuguesa após a Copa do Mundo deste ano. Portugal foi eliminado pela Espanha nas oitavas de final, que posteriormente conquistou o título mundial.

Nigel de Jong e Clarence Seedorf participaram das conversas com diferentes candidatos durante o processo de escolha. Arne Slot, por exemplo, descartou a possibilidade porque pretende continuar trabalhando em clubes neste momento. O treinador, que passou por Feyenoord e Liverpool, não demonstrou interesse em assumir uma seleção.

Outros nomes na mesa

Outro nome analisado foi Michael Reiziger, atual técnico da seleção holandesa sub-21. A KNVB chegou a realizar uma conversa inicial com o treinador, mas as tratativas não avançaram. Sua possível promoção também gerou discussões no futebol local.

Louis van Gaal, por sua vez, chegou a manifestar disposição para assumir novamente o cargo, mesmo aos 75 anos. O treinador, no entanto, não teria sido procurado pela federação.

Carreira de Roberto Martínez

A trajetória de Martínez como técnico começou no Swansea City, clube pelo qual também atuou como jogador. Depois, o espanhol comandou o Wigan Athletic e o Everton, antes de assumir a seleção da Bélgica em 2016. Em 2023, passou a dirigir Portugal, onde permaneceu até a última Copa do Mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.