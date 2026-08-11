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CEO do Atlético prevê fim da novela pela contratação de Fred

CEO do Atlético prevê fim da novela pela contratação de Fred
CEO do Atlético prevê fim da novela pela contratação de Fred -

O Atlético-MG está perto de contratar o meia Fred, do Fenerbahçe. As partes já se acertaram. Agora, o clube aguarda apenas a liberação do time turco. A expectativa para o final feliz nos próximos dias é alta. Em entrevista na CBF após sorteio das quartas da Copa do Brasil, o CEO do clube, Pedro Daniel, falou sobre a negociação.

“Estamos conversando com o Fred de maneira pública já há muito tempo. É um cara muito identificado com o público. Para nós, ele é um ganho fantástico, não apenas técnico, mas de comportamento, de performance, de identidade. A novela está perto de se encerrar”, disse Pedro Daniel antes de complementar.

“Espero um final feliz, como quase todas as novelas que a gente vê, mas temos que aguardar um pouquinho”, disse o CEO.

LEIA MAIS: Pedro Daniel exalta clássico e vê Atlético em “outro momento”

A negociação só será concretizada se o jogador for liberado sem custos, alinhando-se à política do Atlético-MG de investir apenas em empréstimos ou atletas livres no mercado nesta janela. Embora o técnico İsmail Kartal tenha dito anteriormente que contava com o meia, ele deixou a decisão sobre o futuro de Fred sob a responsabilidade da diretoria do Fenerbahçe.

A janela de transferências do futebol brasileiro permanecerá aberta até o dia 11 de setembro, permitindo que o Atlético continue negociando. Enquanto busca um desfecho positivo para a chegada de Fred, o clube também monitora outras oportunidades de mercado. O volante segue como prioridade para fortalecer o meio-campo, mas a definição dependerá das próximas rodadas de conversas entre as partes envolvidas.

Ovacionado

Nesta terça-feira (11/8), Fred entrou em campo na vitória fora de casa sobre o Sturm Graz-AUS por 1 a 0 pelos playoffs da Champions League. A partida pode ter marcado a despedida do jogador do clube turco. Ao final do jogo, Fred se aproximou dos torcedores e retribuiu o carinho dos fãs com acenos.

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