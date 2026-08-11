CEO do Atlético prevê fim da novela pela contratação de Fred

O Atlético-MG está perto de contratar o meia Fred, do Fenerbahçe. As partes já se acertaram. Agora, o clube aguarda apenas a liberação do time turco. A expectativa para o final feliz nos próximos dias é alta. Em entrevista na CBF após sorteio das quartas da Copa do Brasil, o CEO do clube, Pedro Daniel, falou sobre a negociação.

“Estamos conversando com o Fred de maneira pública já há muito tempo. É um cara muito identificado com o público. Para nós, ele é um ganho fantástico, não apenas técnico, mas de comportamento, de performance, de identidade. A novela está perto de se encerrar”, disse Pedro Daniel antes de complementar.

“Espero um final feliz, como quase todas as novelas que a gente vê, mas temos que aguardar um pouquinho”, disse o CEO.

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A negociação só será concretizada se o jogador for liberado sem custos, alinhando-se à política do Atlético-MG de investir apenas em empréstimos ou atletas livres no mercado nesta janela. Embora o técnico İsmail Kartal tenha dito anteriormente que contava com o meia, ele deixou a decisão sobre o futuro de Fred sob a responsabilidade da diretoria do Fenerbahçe.

A janela de transferências do futebol brasileiro permanecerá aberta até o dia 11 de setembro, permitindo que o Atlético continue negociando. Enquanto busca um desfecho positivo para a chegada de Fred, o clube também monitora outras oportunidades de mercado. O volante segue como prioridade para fortalecer o meio-campo, mas a definição dependerá das próximas rodadas de conversas entre as partes envolvidas.

Ovacionado

Nesta terça-feira (11/8), Fred entrou em campo na vitória fora de casa sobre o Sturm Graz-AUS por 1 a 0 pelos playoffs da Champions League. A partida pode ter marcado a despedida do jogador do clube turco. Ao final do jogo, Fred se aproximou dos torcedores e retribuiu o carinho dos fãs com acenos.

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