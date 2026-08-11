Conmebol define novas datas para Santa Fe x River Plate

A Conmebol definiu nesta terça-feira (11) as novas datas para os confrontos entre Independiente Santa Fe e River Plate pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. As partidas haviam sido suspensas após o forte terremoto que atingiu diferentes regiões da Colômbia.

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O jogo de ida será disputado na próxima quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá. Inicialmente, o confronto estava marcado para esta semana, mas acabou adiado em respeito às vítimas da tragédia.

A partida de volta também já tem data definida pela Conmebol. River Plate e Santa Fe se enfrentam no dia 26 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires.

Com a definição do novo calendário, as equipes passam a ter as datas dos dois jogos confirmadas na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

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