Grêmio e Willian acertam rescisão de contrato

O Grêmio acertou, nesta terça-feira (11), a rescisão de contrato com Willian. O meia-atacante de 38 anos já se despediu do grupo de jogadores e não atua mais pelo clube gaúcho. Ele receberá os valores pendentes de forma parcelada até o fim da temporada.

A comissão técnica comunicou a Willian no final do mês passado que não o utilizaria mais nas partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Desde a derrota para o Mirassol, no dia 17 de julho, o atleta perdeu espaço no elenco e ficou restrito às rotinas de treinos no CT Luiz Carvalho.

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Com o encerramento da passagem por Porto Alegre, os familiares do jogador já preparam o retorno para a Inglaterra enquanto o meia avalia novas propostas do exterior.

Com nove jogos no Brasileirão, o meia-atacante Willian ainda pode defender outro time no torneio, já que não atingiu o limite de 12 partidas. Contudo, seu foco é voltar ao futebol internacional. Desde 2025, ele soma 28 jogos, dois gols e cinco assistências pelo Tricolor. Só nesta temporada, são 22 partidas, um gol e três assistências.

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