Entenda por que Textor acredita que pode retomar a SAF Botafogo

John Textor não desiste de tentar retomar o controle da SAF Botafogo. Nesta terça-feira (11), o empresário norte-americano alegou que a Eagle Bidco não apresentou a defesa dentro do prazo dos processos que correm nos Estados Unidos e no Reino Unido. O Godfather acredita que, sem esta manifestação, pode retomar os 90% sobre o futebol alvinegro. Os outros 10% pertencem ao social.

A Bidco, aliás, é subsidiária da Eagle Football Holdings, rede multiclubes do norte-americano. A companhia agora está sob administração judicial da Cork Gully. A empresa de Textor ficou à frente do Botafogo até o primeiro semestre deste ano.

“Se a Eagle Bidco continuar optando por não comparecer ao processo e não defender ou contestar as alegações do Sr. Textor, então, as medidas intermediárias, como as medidas cautelares, terão menor importância. Nesse cenário, deverá ser apenas uma questão de tempo até que as alegações de propriedade do Sr. Textor prevaleçam nos processos completos de rescisão e ação declaratória, e o Sr. Textor seja o proprietário da SAF Botafogo”, afirma trecho de uma nota no site do ex-big boss alvinegro.

Textor ataca em três frentes

O magnata da Flórida, nos três processos que tramitam nos Estados Unidos, sustenta que a Eagle Bidco não contestou as suas alegações sobre a propriedade das ações dentro do período estabelecido.

Na Inglaterra, o ex-gestor do Botafogo entrou com pedido de medida cautelar para impedir que a Cork Gully venda as ações da SAF a terceiros enquanto os processos nos Estados Unidos e no Brasil não tiverem o desfecho.

Na Justiça brasileira, a defesa de Textor entende que o acordo de venda das ações à Eagle Bidco é nulo desde o princípio e busca a rescisão deste contrato.

Justiça afasta o mandachuva

Textor assumiu o controle da SAF do Botafogo em março de 2022. O período marca a conclusão da venda do futebol alvinegro. Em abril de 2026, porém, o Tribunal Arbitral da FGV (Fundação Getúlio Vargas) o afastou do poder. No mês seguinte, o Godfather foi destituído do Conselho de Administração, medida que encerrou o seu período no Mais Tradicional.

A SAF, enquanto isso, considera Textor como águas passadas e delineou o plano de recuperação em 100 dias. O futebol do clube está muito próximo de passar às mãos da GDA Luma, do empresário Gabriel de Alba, de forma oficial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.