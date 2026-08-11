Brenner tem lesão no pé confirmada e desfalca o Vasco

O atacante Brenner teve uma lesão confirmada no pé esquerdo. O jogador do Vasco realizou exames, no início desta semana, após o choque no jogo contra o Bahia, em que foi substituído no intervalo. Os exames não indicaram fratura, mas apontaram uma lesão que tira o atacante de combate no Vasco.

O Cruz-Maltino, entretanto, não divulgou um prazo para a volta do atacante. Contudo, o clube deve atualizar a situação do atacante na quinta-feira, antes da partida contra o Olimpia.

LEIA MAIS: Vasco anuncia contratação do atacante Colidio

A tendência é que Brenner, mesmo sem fratura, só volte a ficar à disposição da comissão técnica atualmente liderada por Pedro Emanuel na penúltima semana de setembro. Sem o jogador, David, Spinelli e agora Facundo Colidio são as opções disponíveis no elenco vascaíno para a função de ”camisa 9”.

Brenner, aliás, foi o grande destaque na vitória do Vasco sobre o Fluminense por 3 a 1, no Maracanã, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O atacante marcou dois gols no clássico e garantiu a classificação.

O jogador chegou ao Vasco em janeiro de 2026. Ao todo, o jogador tem 29 partidas disputadas pelo Gigante da Colina. Ele marcou cinco gols e deu uma assistência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.