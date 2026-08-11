Conmebol remarca Tolima x Independiente del Valle pela Libertadores

A Conmebol definiu nesta terça-feira (11) as novas datas para os confrontos entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, pelas oitavas de final da Libertadores. As partidas foram adiadas após o forte terremoto que atingiu diferentes regiões da Colômbia nesta semana.

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O jogo de ida vai acontecer na próxima terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia. A partida estava originalmente marcada para esta semana, mas foi suspensa pela Conmebol em respeito às vítimas da tragédia.

A volta acontece uma semana depois, na terça-feira (25), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. O confronto será decisivo para definir quem avança às quartas de final da principal competição de clubes da América do Sul.

A suspensão dos jogos ocorreu após o terremoto de magnitude 7,4 registrado na Colômbia. Segundo as autoridades locais, o desastre deixou ao menos 111 mortos e dezenas de feridos, principalmente nas regiões central e oeste do país.

Por fim, com o novo calendário definido, Tolima e Independiente del Valle se preparam para retomar a disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores.

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